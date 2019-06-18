Domates dalında kaldı: Üretici isyanda

SATIŞ maliyetinin üretim maliyetini karşılamadığını belirten Toslaklı üreticiler ulusal basını göreve davet ettiler. Fiyatların sadece yüksek olduğu dönemde gündemi gelmesinden şikayet eden üreticiler bu kez dalında kalan ürünlerin haber bültenine taşınması çağrısı yaptı.

'Fiyatlar düşüncede gündeme gelmek istiyoruz'

Serasına ektiği salkım domateslerin dalında kalmasına isyan eden üretici Hüseyin Selimoğlu "Üretici olarak isteğim kışın domates 10 lira olduğu zaman mikrofonu eline alıp marketlere pazarlara manavlara koşan basın mensuplarını aynı şekilde dalında kalan bu domatesleri de haber bültenlerine taşımalarını istiyorum, 50 kuruş ile 80 kuruş arasında domates satıyoruz , Maliyetler 3 katına çıkarken fiyat hep düşüyor, geçen yıl 3 liraydı şimdi 60 kuruş en sağlıklı ürünü yetiştirmeye çalışıyoruz ama ürünlerimiz elimizde kalıyor ürünlerde kalıntı bulunması imkansız biz maliyetlerin düşmesini ve sıkıntımızın gündeme getirilmesini bekliyoruz" dedi.

'İhracat olmayınca üretici zor durumda kalıyor'

İhracatın olmadığı her dönem üretici için sıkıntı günler olduğuna dikkat çeken Toslak Mahalle muhtarı Sabit Uysal "Toslak Mahallesinde yaz boyu üretim devam ettiği halde mayıs ayı sonunda İhracat bitiyor, biz hiç bir kalıntı olmayan Ürün üretiyoruz ancak yine ürünlerimiz dayında kalıyor, Fiyatlar 4-5 liraya çıkınca bu fiyata domates mi yenir diyen medyayı bu kez de dalında kalan domatesleri görüntülemeye davet ediyoruz gelsin üreticinin ne yaşadığı yerinde görsünler Üreticilerin zarar etmemesi için fiyatların 1.5 liranın altına düşmemesi gerekiyor" diye konuştu

'Böyle giderse domates salatalık ithal eder hale geleceğiz'

Ülkeye örtü altında sıkıntı günlerin beklediği uyarısında bulunan üretici ve ilaç bayi Ali Turaç İse açıklamasında devletten destek değil pazar istediklerini vurguladı. Turaç "Çok dertliyiz, maliyetlerimiz her geçen gün artıyor, zor şartlarda üretim yapıyoruz şuan ,domates 60 kuruşa satılıyor, gübre fiyatları geçen yıla oranla 3 kat artı en ucuz gübre lira oldu. Üreticiler sürekli üreterek ekonomiye destek oluyor karı koca yılın 10 ayı serada çalıyor bunların sadece işçilik yevmiyesi aylık 5 in lirayı geçiyor kimse bunu hesaba katmıyor. üreticiler lüks araca biniyor diye konuşuyorlar bunları duyuyoruz ancak biz gece gündüz bahçede çalışarak çocuklarımız okutmak için uğraşıyoruz. Çiftçilerimizin hepsinin arazileri atanan miras araziler satın alarak bu üretimleri şu şartlarda yapmak imkansız çünkü hiç bir kalıntı olmayan doğan ürünleri üretiyoruz. Biz devletten destek istemiyoruz destek üreticiyi temelleştirir bize pazar kapılarını açsınlar bizim için yeterli bizim tek eksiğimiz yaz dönemindeki pazar sıkıntısı. Uçaklarda en çok tercih edilen içeceğin domates suyu olduğuna yönelik makaleler okuyoruz eğer bölgemize bir salça yada meyve suyu fabrikası kurulsa üretici hiç bir sıkıntı yaşamaz ilçe ve ülke ekonomimize katkı sağlar Antalya bölgemizde bir salça fabrikasının olamaması acı bir durum. Eğer şartlar böyle devam ederse yakın zamanda yaş sebze ve meyveyi de ithal eder duruma geliriz" uyarısında bulundu

'Ulusal basını göreve davet ediyorum'

Üreticinin haklı isyanda bulunduğunu belirten Alanya ziraat odası başkanı Tahir Göktepe ise açıklamasında Medyayı artan maliyetler ve üretecinin yaşadığı sıkıntıyı gündeme getirme konusunda göreve davet etti. Göktepe "Alanya'da örtü altı üretiminin en çok yapıldığı tosluk bölgesinde Haziran ayında domatesler dalında kaldı. Üretim maliyeti her geçen gün artarken fiyatlar düşüyor, bugün domates halde 60 ila 80 kuruş arasında satılıyor, Kış aylarında sürekli domates fiyatları yüksek diye gündem yapan ulusal basını Alanya'ya bekliyoruz lütfen gelsinler bir de şimdi dalında kalan bu domatesleri görsünler , burada organik üretime yakın Bombus arıları ile üretim yapılıyor buna rağmen üreticinin ürünü para etmiyor, gübre, ilaç. mazot, işçilik maliyetleri sürekli artış gösteriyor, burada 1 kök domatesin maliyeti 6-7 lirayı buluyor üreticinin burada para kazanması için fiyatların 1.5 liranın altına düşmemesi gerekiyor. Buradan yatırımcılara ve devlet büyüklerine de çağrı yapıyorum lütfen buraya bir salça, turşu yada meyve suyu fabrikası kursunlar ki üretici her yıl aynı sorunu yaşamasın" dedi.