Dolar/TL ne kadar oldu? Dolardaki yükseliş sürecek mi?

GEÇTİĞİMİZ hafta Cuma günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Golan tepelerine ilişkin açıklamaları ardından ABD ile ilişkilerin daha da kötüye gidebileceği endişeleriyle kur ve faiz sert yükselmişti. Dolar/TL bu sabah saat 08:00 itibari ile güne 5.6278/ 5.6293 seviyesinde başladı. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Sert satış baskısı ardından Merkez Bankası kademeli olarak en az 150 baz puanlık sıkılaştırma anlamına gelen likidite adımı açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump dün İsrail’in 1967 yılında Suriye’den ele geçirdiği Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma zamanının geldiğini söylemesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trump’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Piyasalarda ise bu tepki ABD ile gerilimin yeniden tırmanacağı endişesi yarattı. ABD ile Türkiye ilişkilerindeki gerilim geçen yıl ABD’li rahip Andrew Brunson’un bırakılması ardından azalmıştı. Ancak bu kez Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemlerini satın alma kararı ve ABD’nin bu adıma yaptırımlarla karşılık vereceğine dair güçlü sinyaller yeni bir gerilim endişesi yaratıyordu. Golan Tepeleri açıklamaları ise iki ülke ilişkilerine yönelik endişeleri hızlandıran yeni bir etken oldu.