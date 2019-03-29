Dolar/TL ne kadar oldu? (29.03.2019)

Dolar/TL'de dün sert dalgalanmalar gözlenirken, dört haneli seviyeleri gören swap faizleri Londra piyasasının tekrar likidite sağlayabilmesi ardından yüzde 35 seviyelerine kadar gerilemişti. Dolar/TL bu sabah ise 5.60 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Dolar/TL ne kadar oldu? (29.03.2019)
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TL likiditesinin kuruması sonucu swap piyasasında gecelik faizin önceki gün dört haneli seviyelere yükselmesiyle dolar/TL 5.30'lu seviyelere kadar gerilerken, yerli yatırımcının algısının bozulmasıyla döviz talebinin hızlandığı belirtiliyor. Bu çerçevede kurdaki dalgalanmanın sürebileceği belirtiliyor. Dolar/TL saat 07:10 itibari ile 5.5747/5.5780 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

MERKEZ'DEN SWAP HAMLESİ

Merkez Bankası (TCMB) bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı. Merkez Bankası böylece TL karşılığı dolar rezervini artırmayı hedefliyor.

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