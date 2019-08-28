Dolar/TL ne kadar oldu? (28.08.2019)

ANALİSTLER küresel risk iştahı ve Türkiye’ye yönelik algının hala bozuk olması nedeniyle TL’de baskının devam edebileceğini belirtirken, 5.85 seviyesinin önemine dikkat çekiyor.Bir analist, dolar/TL 5.75 seviyesinin üzerinde kaldıkça 5.85-5.90 aralığına eğilimin devam etme potansiyeline işaret ediyor.Dolar/TL saat 07:07'de 5.8354/5.8389'dan işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

TL DAHA RAHAT SATILABİLİR HALE GELDİ

Küresel ticaret savaşı endişeleriyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde de satış eğilimi olduğunu söyleyen bir bankacı, “Londra piyasasının açılışıyla kurda da hareket oluyor. Geçen haftaya kadar TL’ye bakış açısı iyiydi ancak son zorunlu karşılık kararı TL’ye yönelik algıyı bozmuş görünüyor, diğer EM para birimlerine göre de TL’nin performansı kötü. Dün illikit piyasadaki sert yükseliş de olumsuz bir hava yarattı. Son iki hafta hem içeride hem dışarıda yaşanan gelişmelerin ardından TL daha rahat satılabilir hale geldi” dedi.TCMB’nin 425 baz puanlık sert faiz indiriminin ardından geçen hafta zorunlu karşılıklara yönelik yaptığı düzenlemeler para politikası bileşiminde gevşeme endişelerine neden oldu.Bu çerçevede ABD ile ilişkilere yönelik endişelerin azalması ve sunduğu yüksek faiz nedeniyle TL’nin son dönemde artan cazibesi küresel resesyon endişeleri, Hong Kong’daki gelişmeler ve Arjantin baskısının yanı sıra Suriye kaynaklı jeopolitik endişelerin gölgesinde kaldı.

TL’Yİ DAHA KIRILGAN KILIYOR

Analistler Türkiye ekonomisine yönelik güvensizliğin TL’yi daha kırılgan kıldığına dikkat çekiyor.