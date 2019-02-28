Dolar/TL ne kadar oldu? (28.02.2019)

HİNDİSTAN’ın 1971 yılındaki savaştan bu yana komşu Pakistan toprakları içine düzenlediği ilk hava saldırısının bir gün ardından, Pakistan ve Hindistan birbirlerinin hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarını düşürdüklerini söylediler. Söz konusu gelişmelerin ardından yen ve İsviçre frangı yatırımcıların güvenli liman talebi ile güçlendi. Dolar/TL ise saat 07:20 itibari ile güne 5.3214/ 5.3238 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Dolarda dünya genelindeki zayıflık nedeniyle gelişmekte olan paralarda pozitif ancak bir banda sıkışık seyir gözlendiğini söyleyen bir bankacı, “Hindistan-Pakistan arasında gerginliğe bile ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde az aşağı tepki gördük. Piyasa çok sığ, yeteri kadar pozisyon alındığı için kimse tepki vermek istemiyor” dedi. Piyasaların çok sakin olduğunu, Avrupa’da büyüme beklentilerinin yavaşladığını, ABD’de faizlerin bu seviyelerde duracağı hatta bir indirim yapılacağı beklentisinin fiyatlandığını söyleyen aynı bankacı, “Bu noktada yüksek faiz, düşük volatilite ortamı TL’yi cazip kılmaya devam ediyor. Bu ortamda piyasaları bozacak bir küresel gelişme olmadıkça TL de bu seviyelerde devam eder. TL’nin önünde bir seçim riski var. Kur aşağıda 5.20-5.25 seviyesini belki zorlar ancak seçim yaklaştıkça TL’nin değerlenme patikası da daralıyor” diye konuştu.