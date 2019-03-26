Dolar/TL ne kadar oldu? (26.03.2019)

DOLAR/TL Cuma gününe 5.46 civarında başladıktan sonra gece saatlerinde 5.8490’a kadar yükseldi ve TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 6.5 civarı oldu. Cuma günü 5.7625 seviyesinden kapanan dolar/TL dün sabah erken saatlerde 5.57 seviyesine gerilese de gün içinde 5.60-5.70 bandında dalgalandı. Dolar/TL bu sabah ise saat 07:10 itibari ile 5.5678/ 5.5693 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervleri iki haftada 5.5 milyar doların üzerinde azalırken, bu düşüşte olağandışı durum olmadığını açıklayan TCMB dün ek sıkılaştırmaya ve rezervleri kısa vadede artıracak iki adıma yöneldi. TCMB dün itibarıyla bir hafta vadede repo fonlaması gerçekleştirmeyerek örtülü faiz artırımına giderken, döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı da yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı. TCMB bir diğer adımla ise TL karşılığı döviz depo piyasasında ihale açmadı. Bankacıların verdiği bilgiye göre repo ihalesi açılmaması ortalama fonlama maliyetini yüzde 24’ten yüzde 25.50’ye çıkarırken, diğer iki adım ise TCMB rezervlerine bir haftada en az 2.5 milyar dolar katkı sağlayacak. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, yaptığı açıklamada para politikası duruşunu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendirdiklerini söyleyerek, temel politikalarının rezervleri güçlü tutmak ve güçlendirmek olduğunu belirtti.