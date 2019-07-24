Dolar/TL ne kadar oldu? (24.07.2019)

BANKACILAR piyasada TL’ye yön verecek olan Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının beklendiğini, TL’de önden yüklemeli bir artış olasılığının bir miktar olumsuz fiyatlama yarattığını belirttiler.

Piyasalar Türkiye, Avrupa, ABD ve Japonya başta olmak üzere merkez bankalarının önümüzdeki iki haftada gerçekleştirecekleri faiz kararlarına odaklanmış durumda.

Dolar/TL saat 07.01 itibariyle 5.7230-5.7287 bandında işlem görüyor.

TCMB ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarını 25 Temmuz Perşembe açıklayacak. Ardından gelecek hafta Japonya Merkez Bankası ve Fed toplanacak. TCMB, Fed ve bir ihtimal de ECB’nin Temmuz toplantısında faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Merkez bankalarının gevşek para politikalarını koruyacaklarına kesin gözüyle bakılıyor.

TCMB Başkanı Murat Uysal’ın göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamanın para politikasında daha gevşeme yanlısı olacağına işaret ettiğini belirten ekonomistler, TCMB’den 25 Temmuz’da faiz indirim beklentisini 250 baz puana yükseltti.

Reuters’ın 25 kurumun katılımıyla yaptığı ankette oluşan medyana göre halihazırda %24 seviyesinde olan politika faizinin Temmuz’da %21.5 seviyesine çekilmesi, yılsonunda ise 600 baz puan düşüşle %18 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Temmuz için beklentiler %19-23 yani 100-500 baz puan indirim aralığında şekilleniyor.

Analistler TCMB’nin 400 baz puanın üzerinde bir faiz indirimi yapmasının kurda bozulmaya neden olabileceğini belirtiyorlar.

REUTERS