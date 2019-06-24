Dolar/TL ne kadar oldu? (24.06.2019)

İSTANBUL seçiminin tekrarlanmasının yarattığı baskı ve küresel satışların etkisiyle Mayıs ayında yılın dip seviyesini gören Türk hisse senetleri piyasası, dolar bazında son 10 yılın en düşük seviyelerine inmişti. TL ve tahvil getirilerinde de benzer bir şekilde sert satış baskıları yaşanmıştı.

Dolar/TL saat 07.00 itibarıyla 5.7712/5.7750'den işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

FAZİLERDE KÜRESEL DÜŞÜŞ RİSK İŞTAHINI DESTEKLEMİŞTİ

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere küresel merkez bankaları geçen hafta art arda faiz indirimi/gevşeme sinyalleri verdi.

Geçen hafta boyunca küresel risk iştahı da canlı kaldı. Fed’in bu haftaki toplantısının ABD-Çin ticaret savaşının ekonomik büyümeyi yavaşlatmasını engellemek için gelecek ay içinde bile faiz indirimine gideceği beklentilerini kuvvetlendirmesiyle S&P 500 endeksi rekor seviyeyi gördü.

Avrupa’da zaten bir çok ülkede eksi olan tahvil getirileri daha da düşüş gösterirken İran’ın geçen hafta ADB insansız hava aracını düşürmesi ise endişeleri artıran nadir nedenlerden biri oldu. Bu gelişme ham petrol fiyatlarını da yukarı çekti.