Dolar/TL ne kadar oldu? (22.04.2019)

BİRÇOK küresel finansal piyasa Paskalya tatili dolayısıyla geçen hafta cuma günü kapalıydı. Para piyasaları açık kalmaya devam ediyordu ancak işlem hacmi oldukça düşüktü. Piyasalarda Merkez Bankası rezervlerine yönelik belirsizlik ve bu belirsizliğin TL üzerindeki etkisi sürüyor.

Dolar/TL saat 07:05 itibari ile 5.8250/ 5.8260 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bankacılar, kamuya açık verilerden yaptıkları hesaplamalara göre TCMB net rezervinin sene başından beri belirgin şekilde artması gerektiğini; ancak bu dönemde swap işlemlerine rağmen düşüş olduğunu, bunu “anlamlandıramadıklarını” belirtiyor.

Bankacılar swap işlemlerinin muhasebeleştirilme usulüne ilişkin bir soru işareti taşımıyor, swap işleminin net rezerve eklenmesini de tek başına “rahatsız edici” görmüyor.

Swap da dahil ilgili tutarların rezervlerden düşerek rezerv değerlendirmesi yapılabileceğine dikkat çeken bankacılar, yılbaşından bugüne uygulamaların rezerv artışını beraberinde getirmesi yönünde hesaplama yapmalarına rağmen rezervlerde swap hariç tutulduğunda düşüş yaşanmasını “izaha muhtaç” olarak özetliyorlar ve sürece ilişkin TCMB’den bilgilendirme istiyorlar.