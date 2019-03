Dolar/TL ne kadar oldu? (22.03.2019)

ABD Merkez Bankası’nın faizlerin en az bu yıl boyunca mevcut seviyesi olan yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 arasında kalacağı mesajı gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde sert değer kazançlarına neden oldu. Dolar/TL bu sabah ise saat 09.33 itibari ile 5.4670/ 5.4732 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. TL’de ise Fed kaynaklı kazanımlar ilk etki olarak sert değer kazancına neden olsa da bu kazanımların neredeyse tamamı ortadan kalkmış durumda. Bankacılar bugün iç piyasada takip edilecek veri gündemi olmadığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısından çıkabilecek siyasi mesajların, aralıksız devam eden lokal döviz talebinin ve dış veri gündeminin takip edileceğini söylediler. TL Türkiye ABD ilişkilerine yönelik endişeler başta olmak üzere lokallerin 6 aydır aralıksız her hafta devam eden döviz alımlarının da etkisiyle TL dün dolar karşısında kazanımlarını koruyamayan tek gelişmekte olan ülke para birimi oldu.

FED ÖNCESİ SEVİYELERE YÜKSELDİ

Dolar/TL Fed kararı öncesi 5.4850 civarında işlem görürken, Fed kararı sonrası gece saatlerinde kur en düşük 5.4069’a kadar geriledi. Dolar/TL gün günü 5.46’nın hemen üzerinde tamamlayarak neredeyse Fed öncesi seviyelere yeniden yükselişmiş oldu. Bankacılar dün “dolar/TL’deki düşüşü sınırlayan en önemli etken” sözleriyle ABD – Türkiye ilişkilerine yönelik endişeleri öne çıkarırken bunun yanında İsrail Suriye arasındaki Golan Tepeleri’ne yönelik açıklamalar da bölgede jeopolitik endişelerin kısa sürede sona ermeyeceğini gösterdi. Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “ABD ile ilişkileri daha kötü bir noktaya götürebilecek yeni bir gelişme İsrail Suriye arasındaki Golan Tepeleri’ne yönelik egemenlik tartışması olacak. Bunun ötesinde yerel seçimleri bekleyen piyasalarda lokallerin dövize her geçen gün daha da yöneldiğini görüyoruz. Makro gelişmeler de henüz piyasa dostu diyebileceğimiz boyutta değil” dedi ve ekledi: “Dolayısıyla bugünlerde TL açısından iyimser olmak çok zor. Teknik olarak dolar/TL’de aşağı yön mümkün olsa da özellikle lokallerin döviz talebine baktığımızda beklentilerdeki bozulmanın düzelmeden önce bir iyimserlikten bahsetmek oldukça zor. Çünkü yereller şu an her düşüşü yeni bir alım fırsatı olarak görüyorlar. Bunun için önce seçimlerin sonuçlanması gerekecek.” Reuters’da dün sabah yayımlanan özel habere göre ABD’li yetkililer Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının verilmesi hazırlıklarının yakında askıya alınabileceğini belirtti. Atılması halinde bu adım, Washington’un Ankara’nın hem F-35 uçaklarına hem de Rusya’nın S-400 hava savunma sistemine sahip olamayacağına dair şimdiye kadar verdiği en güçlü sinyal olacak. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump İsrail’in 1967 yılında Suriye’den ele geçirdiği Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma zamanının geldiğini belirtti. Trump, ABD politikasında önemli bir değişikliği yansıtan bu açıklamasıyla İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya 9 Nisan’da yapılacak seçimlerde yeniden seçilmek için kampanya yürüttüğü bir ortamda destek verdi.

LOKALLERİN DÖVİZ TALEBİ KURDAKİ DÜŞÜŞLERİ ENGELLİYOR

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, Brexit süreci, yerel seçimler öncesi yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB’den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin beş aydır aralıksız devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor. Öte yandan lokallerin devam eden döviz talebi de kurdaki olası düşüşleri engelleyen önemli bir neden olmaya devam ediyor. Yaklaşık altı aydır döviz birikimlerini kesintisiz artırmaya devam eden bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 15 Mart haftasında 1.64 milyar dolar artışla 105.7 milyar dolar ile tarihi zirveye yükseldi. TCMB verilerine göre bireysellerin yanında kurumsalları da içeren yurt içi yerleşiklerin toplam kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları da 15 Mart ile biten haftada 4 milyar dolar artışla 175.8 milyar dolara yükselerek tarihi zirvede. Tahvil/bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizinde geçen hafta 91 baz puana varan bir yükseliş yaşanması sonrası getiriler bu hafta aşağı yönlü bir seyir izliyor. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 15.91 seviyesinden gerçekleşti. İki yıllık gösterge tahvil faizinde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz ise yüzde 18.14 seviyesinde gerçekleşti.