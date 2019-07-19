Dolar/TL ne kadar oldu? (19.07.2019)

ANALİSTLER kısa vadede piyasa için en önemli riskin TCMB’den beklenen faizi indiriminin miktarına yönelik belirsizlik olduğuna dikkat çekerken, yabancı yatırımcıların artık fazla işlem yapmaması ve son dönemde yoğun alım yapan yerli bireysel yatırımcının dolar talebinin azalmasının, Fed’den faiz indirim beklentisinin küresel risk iştahını desteklediği bir ortamda kurda fiyatlamaların sınırlı kalmasına neden olduğunu belirtiyor.

Dolar/TL saat 07.27 itibarıyla 5.6270/5.6332’den işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı ve NATO’nun savunma sistemiyle uyumlu olmadığı ve F-35’in güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ABD’nin karşı çıktığı S-400 füze sistemine ait parçaların Cuma günü itibarıyla Türkiye’ye gelmeye başlamasının ardından ABD’nin bu adımı bekleniyordu.

Öte yandan Pentagon’da savunma politikalarından sorumlu müsteşar yardımcısı David Trachtenberg gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin Türkiye’yle olan ilişkilerine hâlâ değer verdiğini söyleyerek, “Stratejik ortaklığımız devam ediyor ancak dediğim gibi bu, belirli bir eyleme belirli bir tepki” dedi.

TEB Yatırım/BNP Paribas Stratejisti Işık Ökte, ABD’den gelen açıklamayı TL varlıklar için “pozitif” olarak nitelendirerek, “Önümüzdeki dönemde ABD’den CAATSA yaptırımları uygulanacağına kesin gözüyle bakılıyor ancak Pentagon’dan çok daha sert bir açıklama yapılabilirdi. Oysa olumlu bir dil kullanılarak, ilişkilerin devam edeceği ve açıkça Türkiye’nin Rusya’ya daha da yakınlaşmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor. Bunu pozitif gördüm” dedi.

REUTERS