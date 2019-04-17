Dolar/TL ne kadar oldu? (17.04.2019)

Bankacılar Çin ekonomisine ilişkin olumlu verilerin küresel büyüme endişelerini azaltarak risk iştahını tetiklemesi ve Türkiye ABD ilişkilerine yönelik kötümser öngörülerin Türk yetkililerin ABD temaslarıyla nispeten azaldığını, bu gelişmelerin Türkiye piyasalarını desteklediğini söylediler. Dolar/TL saat 09.35 itibarıyla 5.7680/5.7702 seviyesi başladı. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. İç veri gündeminde bugün Mart ayına ilişkin konut satış verileri ve Şubat ayı kısa vadeli borç istatistikleri bulunuyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu ve Savunma Sanayii İcra Komitesi de takip edilecek. Çin’deki sanayi üretimi ise Mart ayında yüzde 8.5 artarak ile yüzde 5.9 olan beklentinin çok üzerinde büyüdü. Perakende satışlar da yüzde 8.7 artarak yatırımcıya güven verdi. Yatırımcılar Çin ekonomisinin yavaşlamak yerine gücünü koruduğuna işaret eden verilerin ardından Avustralya doları aldı. Avustralya doları yüzde 0.3 değer kazanarak iki ayın zirvesini gördü. Çin’in tükettiği ham maddelerin üreticisi Avustralya piyasaları için yatırımcılar tarafından Çin ekonomisini fiyatlamak için tercih ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya’dan S-400 füzeleri satın almak için anlaşan Türkiye’nin ABD Kongresi’nin yaptırımları ile karşı karşıya kalması halinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye muafiyet sağlayacağını tahmin ettiğini söyledi.

Kalın, “İş bu noktaya gelirse, yani Kongre’nin uygulanacak yaptırım tasarılarına (gelirse), elbette Başkan Trump’ın bu konudaki muafiyet sağlama yetkisini kullanmasını bekliyor olacağız” dedi.

Öte yandan bankacılar piyasada İstanbul başta olmak üzere seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin baskısının sürdüğüne dikkat de çekiyor.

TL NEDEN NEGATİF AYRIŞIYOR?

İstanbul’da seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliğin halen devam etmesi, Rusya’dan alınan S-400 füzelerinin Türkiye-ABD ilişkilerinde gerginlik yaratıyor olması ve açıklanan reform paketinin detaylarına ilişkin soru işaretleri TL’de satış baskısı ve benzer para birimlerinden negatif ayrışma yaratıyor.

Bankacılar piyasadaki tedirginliğin ana nedeninin seçimler olduğunu belirterek İstanbul seçimlerinin Haziran’da tekrar edilme olasılığının ekonomide planlanan reformlarda ve belirsizliğin devamı konusunda “iki kayıp ay daha” anlamına geldiğini belirtiyorlar.

“ÇİN VERİLERİ POZİTİF YANSIDI”

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesi ile dün başlayan iyimserlik seçim belirsizliği nedeniyle yerini satış baskısına bırakmıştı. ABD temaslarının beklentilerde yarattığı düzeltmeyi net bir şekilde piyasada da hissediyoruz” dedi ve ekledi:

“Küresel ekonomide ciddi yavaşlama beklentilerine karşın Çin verileri oldukça güçlü. Küresel risk iştahını canlandıran bu gelişmenin de TL’ye pozitif yansıdığını görüyoruz”

TL’nin geçen hafta itibarıyla Cuma günü görülen en yüksek seviye itibarıyla dolar karşısında bir haftalık değer kaybı yaklaşık yüzde 3.5, seçimden sonraki hafta kayıplar yüzde 4.6, yılbaşından geçen hafta bitimine kadar ise yüzde 9.1 oldu. Bu verilere göre TL, gelişmekte olan ülke para birimlerinden açık ara daha çok değer kaybetti.

TRUMP-ALBAYRAK GÖRÜŞMESİNDE HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

IMF-Dünya Bankası ve G-20 toplantıları kapsamında ABD’de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Haber kanallarında yer alan haberlere göre görüşmede Rus menşeili hava savunma sistemi S-400, ikili ticaret ve bölgesel konularda işbirliği ele alındı.

Öte yandan Albayrak gazetecilere yaptığı açıklamada ABD’li yetkililerle çeliğe ek vergi ve Halk Bankası konusunu ele aldıklarını da söyledi.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler sonrası yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB’den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin altı aydır devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

Bu gelişmelere son dönemde seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik ve TCMB’nin net rezervlerindeki gerileme de eklendi. Analistler son dönemde TL’nin değer kazanmasını sağlayacak herhangi bir unsurun olmadığını belirtiyorlar.

FONLAMA MALİYETİ TAKİP EDİLİYOR

Piyasada dikkat çeken bir diğer gelişme ise TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin bankanın ek sıkılaştırma benzeri bir uygulamaya gitmemesine rağmen önceki gün yüzde 24.36 seviyesine yükselmesi oldu. Bunun tek seferlik olduğunu tahmin eden bankacılar durumun devam edip etmeyeceğinin yakından takip edileceğini de söylediler.

Ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 24.03’e geriledi ve yüzde 27 seviyesindeki fonlamadan dün kullanım olmadı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 29 Mart’ta bu yılın en yükseği olan yüzde 19.28 seviyesindeydi. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 17.97 seviyesindeydi. Valörde son işlem ise yüzde 18.36 oldu.

İki yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz ve valörde son işlem yüzde 21.95 oldu.