Dolar/TL ne kadar oldu? (16.08.2019)

Çin’in, ABD’nin ithal 300 milyar dolar değerinde ürüne yönelik getirdiği son gümrük vergilerine karşı gerekli önlemleri almak zorunda kalacağını açıklaması dünya borsalarında satışa yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump ise ABD’nin Çin ile yapacağı herhangi bir ticaret anlaşmasının ABD’nin şartlarıyla bir anlaşma olması gerektiğini belirtti.

Dolar/TL saat 07.03 itibarıyla güne 5.5687/ 5.5734 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Türkiye piyasalarının açık ve hacimli olduğu son işlem günü olan 9 Ağustos’u 4 ayın en düşük seviyelerinde 5.50’nin altında tamamlayan dolar/TL illikit işlemlerde 5.6360’a kadar yükseldi. TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı %2’yi aştıktan sonra kayıpların bir kısmı telafi edildi.

İşlemciler TL’de bu hafta iki gün işlem olması nedeniyle hacimlerin de normal günlere göre bir miktar düşük kaldığına da dikkat çektiler.

Küresel hisse senedi piyasaları ABD tahvil getiri eğrisinin tersine dönmesinin dünyada resesyon endişelerini kuvvetlendirmesiyle darmadağın olurken, petrol fiyatlarındaki satış baskısı arttı.

ABD’nin 10 yıllık hazine tahvil getirisinin dün gün içinde 2 yıllık tahvil getirisinin altına düşmesi hisse senedi piyasalarında karışıklığa yol açtı. ABD’nin 2 yıllık ve 10 yıllık hazine tahvil getirileri 2007 yılından bu yana ilk defa tersine dönerken bu, yaklaşan bir resesyon işareti olarak görülüyor.

ABD borsaları ABD perakende satışlarındaki artış ve Walmart’ın güçlü bilançosunun resesyon endişelerini yatıştırmasıyla hafif artıda açılırken, ABD-Çin ticaret anlaşmazlığına ilişkin farklılaşan/ayrı açıklamalar yatırımcıları endişelendirmeye devam ediyor.

TÜM ZAMANLARIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Arjantin’de muhalif aday Alberto Fernandez’in Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı ön seçimlerini büyük bir çoğunlukla kazanmasının ardından Fernandez hükümetinin müdahaleci ekonomi politikalarına dönebileceği endişeleriyle peso dolar karşısında 65 ile tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.

Peso Arjantin’in 2001’de temerrüde düşmesinden bu yana görülmeyen satışlarda bu hafta şimdiye kadar dolar karşısında değerinin dörtte birini kaybetti. Arjantin’in Merval endeksi cumhurbaşkanlığı ön seçimlerinin yapıldığı Pazar gününden bu yana %34.47 geriledi. Peso dün dolar karşısında %7.14 düşüşle 60.2 seviyesinde kapandıktan sonra bugün kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Analistler TL’de yüksek getiri, küresel merkez bankaların genişlemeci politikaları, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler, S-400 konusunun daha arka planda kalmasının yanı sıra yerli yatırımcının döviz talebinin sakinleşmesi ve TL’de açığa satışın maliyetinin yüksek olmasının kurda yukarı yönlü spekülatif hareketleri engellemesinin de TL’ye olumlu yansıdığını belirtiyor.

Capital Economics gelişmekte olan piyasalar baş ekonomisti William Jackson ABD tahvil getirilerindeki sert düşüşe dikkat çekerek TL’nin yüksek reel faiz nedeniyle “cazip” olduğunu ve bu nedenle satış baskısından daha az etkilendiğini söyledi.

ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge konusu da piyasalarda takip edilirken TSK’ın dünkü açıklamasına göre bölgede insansız hava araçları görev almaya başladı.

TL, RESMİ TATİL ÖNCESİ POZİTİF AYRIŞIYORDU

ABD ile ilişkilere yönelik endişelerin azalması ve sunduğu yüksek faizin etkisiyle TL bu çeyrekte en iyi performansı gösteren EM para birimi olurken, tahvil piyasasına girişlerin de devam etmesiyle faizlerde de düşüş de gözlenmişti.

Bu sayede TL bu çeyrekte gelişmekte olan ülke para birimlerinin arasında en güçlü para birimi olurken, tahvil getirileri bu yılın başındaki en kötü seviyelerden en iyilerin arasına yükseldi.

REUTERS