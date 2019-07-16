Dolar/TL ne kadar oldu? (16.07.2019)

Türkiye piyasalarının dün kapalı olmasına karşın dolar/TL uluslararası piyasalarda işlem göremeye devam etmişti. Dolar/TL bu sabah güne 5.72 TL seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar/TL ne kadar oldu? (16.07.2019)
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ABD’nin olası yaptırımlarını tetikleyecek bir risk unsuru olarak görülen S-400 teslimatının bugün başlamasıyla TL cinsi varlıklarda gözlenen satış baskısı Pentagon’un teslimatlara ilişkin açıklama yapacağı haberi sonrası artmıştı.

Dolar/TL saat 07:15 itibariyle 5.7085/5.7156'dan işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı ve NATO’nun savunma sistemiyle uyumlu olmadığı ve F-35’in güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ABD’nin karşı çıktığı S-400 füze sistemine ait parçaların bir kısmı Ankara’ya geldi.

ABD, S-400’lerin NATO’nun savunma ağıyla uyumlu olmadığını ve Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçaklarını tehlikeye sokacağını söylüyor.

Bu gelişme ABD’nin Türkiye’ye olası yaptırımlarını tetikleyebilir ve NATO üyeleri ile tansiyonu artırabilir.

REUTERS

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