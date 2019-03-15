Dolar/TL ne kadar oldu? (15.03.2019)

PİYASADA genel olarak sakin seyir devam ederken, dolar/TL yavaş yavaş bir süredir sıkıştığı 5.40-5.50 bandının üst sınırına yaklaşma eğiliminde. Dolar/TL saat 07:10 itibari ile güne 5.4605/ 5.4635 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Piyasanın son günlerde oynaklık açısından sakin gittiğini söyleyen bir bankacı, “TL şu anda diğer gelişmekte olan ülke paralarına paralel hareket ediyor. Kurun aşağı inmesi için bir neden yok, yurtdışı piyasalar böyle oldukça yukarı hareket devam edebilir, yavaş yavaş seçim pozisyonlanması da olabilir ancak çok da sert hareketler beklemiyorum. Yukarıda 5.50 psikolojik seviye olarak öne çıkıyor” dedi. Dolar/TL geçen hafta Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişeler kaynaklı olarak sert yükseldikten sonra bu hafta nispeten sakin bir seyir izliyor. İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler öncesi yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB’den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin beş aydır aralıksız devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.