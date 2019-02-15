Dolar/TL ne kadar oldu? (15.02.2019)

DÜN Dolar/TL’de Çetinkaya’nın açıklamalarının yanısıra Güney Afrika’ya ilişkin gelişmeler takip edilirken ABD verileri sonrası ise kur gün içi zirvesinden geriledi. Dolar/TL bu sabah 5.2830/5.2845 seviyesinde işlem görüyor. Bankacılar Güney Afrika’nın elektirk ihtiyacının yüzde 90’ını üreten Eskom’a ilişkin endişelerin ülke para birimi randı ve gelişmekte olan ülke para birimleri genelini baskı altında bıraktığına dikkat çekiyorlar. ABD verileri dolardaki değer kazancını zayıflatırken ABD Merkez Bankası’nın daha faiz artırım hızında planladığı yavaşlama eğilimini de teyit etti. ABD’de Aralık ayında perakende satışlar yüzde 0.2 artış beklentilerine karşın yüzde 1.2 geriledi. ABD perakende satışlardaki düşüşü “Perakende satışlarda 2009'dan beri görülen en hızlı aylık düşüş: en pesimist ABD ekonomist beklentisinden daha kötü bir satış verisi” sözleriyle nitelendiren TEB Yatırım/BNP Paribas Stratejisti Işık Ökte, “Veriyi bankacılık endeksi TL ve sabit getirili menkul kıymetler açısından pozitif, BIST açısından nötr yorumluyoruz” dedi.