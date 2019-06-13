Dolar/TL ne kadar oldu? (13.06.2019)

TCMB dün açıkladığı politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 24’te tuttu. Kararın hemen öncesinde 5.8150’lerden ani bir hareketle 5.83’lere çıkan dolar/TL kararın ardından ise ilk tepki olarak 5.80’lerin altına gerilemişti.

Dolar/TL saat 07:06 itibariyle 5.8318/5.8356’dan işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Öte yandan TL'de son dönemde ana baskı unsuru olan ABD ile ilişkiler konusundaki gelişmeler de yakından takip ediliyor.

ABD'li yetkililer Arizona'daki ABD hava üssünde Türk pilotlarının F-35 savaş uçakları eğitiminin beklenenden daha hızlı durma noktasına geldiğini belirtirken, Pentagon pilotların artık bu üste uçmadığını açıkladı.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan geçen hafta Cuma günü Türkiye'ye ilettiği mektuba ek olarak gönderilen “Türkiye'nin F-35 programına katılımının kademeli olarak sonlandırılması” başlıklı nota göre 31 Temmuz'da ABD'de F-35 eğitimi alan Türk personelin ABD'den ayrılması öngörülüyor.

ABD Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın alma planları nedeniyle F-35 programına katılımını kademeli olarak sonlandırmaya çalışıyor. Türkiye ise ABD'nin uyarılarına rağmen S-400 alma kararından vazgeçmemiş görünüyor.

Bu gelişmelere karşılık iç piyasada hali hazırda olumlu bir hava söz konusu. Dolar/TL 5.80 seviyesinin altında hareket etmeye devam ederken, bir bankacı, “Piyasa reaksiyonu Fed'in faiz indirim sürecinin etkisinin şu anda F-35 konusunun önüne geçtiğine işaret ediyor. Ancak bir yaptırım gelmesi halinde tabii ki olumsuz fiyatlama göreceğiz” dedi.