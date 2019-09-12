Dolar/TL ne kadar oldu? (12.09.2019)

MERKEZ Bankası’nın (TCMB) Temmuz’da yaptığı yüklü faiz indiriminin ardından, enflasyonun Eylül ve Ekim aylarında tek haneli seviyelere gerileyeceği beklentisinin de desteğiyle 12 Eylül’de (bugün) yapılacak PPK toplantısında ekonomistlerin beklentilerinin medyanı 250 baz puan seviyesinde bulunuyor.Dolar/TL saat 07.10 itibarıyla 5.7510/5.7556'ten işlem görüyor, kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.Ekonomistlerin bu beklentilerine karşılık piyasadaki fiyatlamalar 300 baz puanın altında kalmayan daha yüksek bir indirim beklentisine işaret ediyor.

İŞTE MERKEZ’İN FAİZ KAÇ BAZ PUAN İNDİRECEK?

Swap piyasası 300-350 baz puan indirim fiyatlarken, Reuters’ın görüşlerine başvurduğu yedi işlemcinin yarınki toplantıda yapılacak faiz indirimine yönelik beklentisi 300-400 baz puan aralığında bulunuyor.Integral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, “Swap piyasası 300-350 baz puan indirim bekliyor. Bizim beklentimiz de bu seviyelerde indirim yapılabileceği yönünde. Hafta başından bu yana piyasanın bu beklentiyi satın almasıyla kurda yükseliş gördük. Dün 22 haftalık ortalama olan 5.79 seviyesi test edildi ancak aşamayınca kur tekrar yönünü aşağı çevirdi. Bugünkü PPK toplantısının ardından piyasa beklentileri dahilinde bir indirim yapılması halinde beklentinin bitmiş olması nedeniyle kurda aşağı hareket görebiliriz” dedi.