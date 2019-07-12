Dolar/TL ne kadar oldu? (12.07.2019)

PİYASALAR Powell’ın ABD senatosunda bankacılık komisyonunda yapacağı sunumu ve komisyon üyelerinin sorularına vereceği cevapları izleyecek.

“Piyasalar Fed’in faiz indirimine odaklanmışken, içerideki riskler bir süre göz ardı edilecek gibi” diyen bir bankacı, “Piyasa Fed tarafında gevşemeyi fiyatlarken TL satılmıyor ancak içerideki riskler nedeniyle aşağıdaki hareket sınırlı kalıyor. Bir süre böyle devam edecek gibi” dedi.

Dolar/TL saat 08.00 itibarıyla 5.6818/5.6837’den işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

ABD’de geçen hafta açıklanan tarımdışı istihdam verisi Fed’in faizleri 50 baz puan düşüreceğine beklentilerini azaltmıştı. Piyasalar 25 baz puanlık faiz indirimini daha olası bir seçenek olarak görüyorlardı.

Ancak Powell’ın dünyanın en büyük ekonomisine ilişkin temkinli açıklamaları Fed’in 30-31 Temmuz tarihlerde yapacağı toplantıda daha büyük çaplı faiz indirimine gideceği beklentilerini yeniden canlandırdı.

Dolarda gözlenen değer kaybına paralel, küresel olarak faizlerin düşük seyredecek olması TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinde olumlu bir havaya neden oluyor.

REUTERS