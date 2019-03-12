Dolar/TL ne kadar oldu? (12.03.2019)

Dolar/TL yerel seçimlere üç hafta kala, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik endişelerle geçen hafta sert yükseldikten sonra bu sabah güne 5.44 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar/TL ne kadar oldu? (12.03.2019)
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YOĞUN veri gündeminin takip edildiği haftanın ilk işlem gününde TL’de anlamlı bir hareket yaşanmamıştı. Dolar/TL Türkiye ABD ilişkilerine yönelik endişeler başta olmak üzere geçen haftaya 5.35’in hemen üzerinde başladıktan sonra sert yükselişle Cuma günü 14 Ocak’tan beri ilk kez 5.4880’i test etmişti. Dolar/TL ise saat 07:10 itibari ile güne 5.4330/ 5.4345 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Ancak bu sert yükseliş ardından beklentilerden kötü gelen ABD verilerinin desteğiyle kur haftayı 5.45 civarında tamamlamıştı. İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler öncesi yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB’den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin 5 aydır aralıksız devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

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