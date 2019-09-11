Dolar/TL ne kadar oldu? (11.09.2019)

MERKEZ Bankası’nın (TCMB) Temmuz’da yaptığı yüklü faiz indiriminin ardından, enflasyonun Eylül ve Ekim aylarında tek haneli seviyelere gerileyeceği beklentisinin de desteğiyle 12 Eylül’de yapılacak PPK toplantısında da 250 baz puan indirim yapması bekleniyor.Dolar/TL saat 07.03 itibarıyla 5.7656/5.7714’ten işlem görüyor, kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.Reuters’ın 23 kurumun katılımıyla yaptığı ankette oluşan medyana göre halihazırda %19.75 seviyesinde olan politika faizinin Eylül’de %17.25 seviyesine çekilmesi, yılsonunda ise %16 seviyesine gerilemesi bekleniyor.Eylül ayı toplantısına ilişkin beklentiler 175-450 baz puan indirim aralığında şekillenirken, yılsonu için politika faizi beklentileri %12-17 aralığında bulunuyor.

‘İNDİRİM TL’YE OLUMLU YANSIYABİLİR’

Swap piyasasında 300-350 baz puan indirimin fiyatlandığını söyleyen bir bankacı ise, “Bu miktarda bir indirimin piyasayı bozmayacağını düşünüyorum, hatta 300 bp altında bir indirim, toplantı riski de ortadan kalkmış olacağı için TL’ye bir miktar olumlu bile yansıyabilir” dedi.Beklentilerin altında artan enflasyonun TCMB’nin beklenen faiz indirimlerinde elini kuvvetlendireceği görüşünün ardından geçen hafta itibarıyla faiz indirimlerinin 200 baz puanın altında kalmasına ihtimal verilmiyordu. Bankacılar PPK’da 200-300 baz puan arası bir indirimin TL’de sert bir satış baskısı yaratmayacağını söylüyor.Küresel düşük faiz beklentileri ve olumlu makro verilerle geçen hafta yönünü aşağı çeviren ve 5.65 seviyesinin altını test eden dolar/TL, Cuma günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamaları ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun beş ayrı suçtan 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı yönündeki açıklamaların ardından yükselişe geçmişti.ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin’in dün Trump yönetiminin Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi satın alması dolayısıyla yaptırımları incelediğini ancak henüz karar alınmadığını belirtti.Piyasalar ayrıca ECB toplantısını da izliyor. ECB’nin zayıflayan ekonomiyi canlandırmak için yeni destekler vermesi bekleniyor. ECB’nin para politikasını gevşeteceğine dair beklentiler kuvvetlenirken, diğer küresel merkez bankaların da para politikalarını gevşetiyorlar.Piyasada ayrıca jeopolitik gelişmeler, kabine revizyonu söylentileri de takip edilen konular arasında yer alıyor.