Dolar/TL ne kadar oldu? (11.06.2019)

ABD Başkanı Donald Trump ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürmediği için politikalarını “yıkıcı” olarak eleştirdi. Geçen hafta ABD’de açıklanan istihdam verileri Fed’den bu yıl için faiz indirim beklentilerini kuvvetlendirmiş ve dolarda değer kaybına neden olmuştu.

Dolar/TL saat 07:03 itibariyle 5.7875/5.7900'dan işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan tarafından Türk mevkidaşına gönderilen bir mektupta S-400’lerden vazgeçmemesi halinde Türkiye’nin F-35 programında nasıl çıkarılacağının ana hatları yer alıyordu.

Shanahan’ın geçen hafta Cuma günü Türkiye’ye ilettiği mektuba ek olarak gönderilen “Türkiye’nin F-35 programına katılımının kademeli olarak sonlandırılması” başlıklı nota göre 31 Temmuz’da ABD’de F-35 eğitimi alan Türk personelin ABD’den ayrılması öngörülüyor.

Analistler bayram tatili sırasında TL’de gözlenen kazancının nedenlerini düşük likidite ortamı, Fed’den artan faiz indirim beklentileri ve Güney Afrika randına karşılık TL alım işlemleri olarak sıraladı.

Piyasadaki olumlu havanın Fed iyimserliğinden kaynaklandığını söyleyen bir bankacı, “Dünyada genel olarak doların gerileyeceği beklentisi var. Fed’den bu yıl en az iki faiz indirimi bekleniyor. Dolar endeksinde yukarı trend çok zayıfladı, TL de bu ortamdan faydalanıyor. Seçime kadar bant aralığında ancak TL adına olumlu bir fiyatlama görmemiz olası” dedi.

Haber akışına rağmen piyasanın S-400, F35 konusunda bir olumsuzluk fiyatlayamadığını söyleyen aynı bankacı, “Bu sorunun bir şekilde çözüleceği düşünülüyor. İçerde S-400’lerin alınacağı konusundaki kararlılığa karşılık dışarıdaki söylemlerde de yumuşaklık yok ama piyasa olumsuz fiyatlamıyor. TL bugün Meksika pesosunun ardından benzerleri arasında en çok değer kazanan para birimi oldu. Seçim öncesinde dolar/TL’de 5.65’e kadar gerileme görebiliriz ancak daha aşağısı zor” dedi.

REUTERS