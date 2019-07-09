Dolar/TL ne kadar oldu? (09.07.2019)

G20 sonrası ABD ile ilişkilerin düzeleceği beklentisiyle TL’de gözlenen değer kazancı ve küresel faizlerdeki düşüş eğiliminin yanı sıra yıllık enflasyonda gözlenen sert gerilemeye paralel TCMB’nin bu ay itibariyle faiz indirimlerine başlayacağı tahmin ediliyordu. Ekonomistler enflasyondaki düşüşün baz etkisi kaynaklı olması nedeniyle %24 seviyesindeki faizlerde yüksek indirimi olası görmüyordu ancak Uysal’ın faiz indirimi konusunda “agresif” olabileceği belirtiliyor. Cuma günü 5.6345 seviyesinden kapanan, Asya seansında 5.8245’e sert yükselen dolar/TL bugün kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Dolar/TL saat 07.20 itibarıyla 5.7307/5.7380'den işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Piyasada karar öncesinde 100-150 puan arasında olan faiz indirimi beklentisinin kararın ardından 250-300 puana yükseldiğini belirten bir analist, “Eğer TCMB bu seviyelerin üzerinde mesela 400 puanlık bir indirime giderse, o işte yüklü ve hızlı indirim olur. Piyasa da bunu şüphe ve endişe ile karşılayabilir. O yüzden de piyasa 25 Temmuz’u temkinli bir şekilde bekleyecek” dedi.

Ekonomistler ve bankacılar Uysal’ın Para politikası Kurulu’ndaki (PPK) para politikasında gevşeme yanlısı üyelerden biri olduğunu belirterek, Erdoğan’ın düşük faiz konusundaki görüşlerine Çetinkaya’dan daha yakın olduğunu belirttiler.

Commerzbank FX&EM Analisti Esther Reichelt, “TCMB’nin bir şekilde doğru adımı atacağına yönelik olarak piyasaların son dönemdeki iyimserliği beni şaşırtıyor. Mayıs 2018’den bu yana hükümetin ekonomi politikaları konusunda daha duyarlı ya da TCMB’nin bağımsızlığını savunacak pozisyonda olduğuna dair herhangi bir adım görmedik. Özellikle de bağımsızlık konusu bu haftasonundan itibaren tamamen ortadan kalktı” dedi.

REUTERS