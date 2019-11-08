Dolar/TL ne kadar oldu? (08.11.2019)
Gelecek haftaki Erdoğan-Trump görüşmesinin netleşmesi ve yurtdışındaki iyimser seyrin etkisiyle dolar/TL bu sabah güne 5.77 seviyesinin hemen altında başladı. Piyasalar ABD ile ilişkilerin seyrini ve küresel gelişmeleri izliyor.
Piyasada ciddi bir harekete neden olabilecek önemli bir gelişmenin yokluğunda dolar/TL’de de sakin bir seyir gözleniyor.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump önceki akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, iki lider 13 Kasım’da Washington’da görüşeceklerini teyit etti.
DOLARDA SON DURUM
Dolar/TL bugün saat 07.22 itibarıyla 5.7560-5.7612 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.ABD ziyaretinin kesinleşmesinin ardından yurtdışı piyasaların da iyimser olduğunu söyleyen bir bankacı, “Yurtdışında olumlu hava ile kurda bir miktar daha gevşeme görebiliriz ancak kurda artık kamu bankaları da piyasa oyuncusu, belli bir seviyenin altında döviz talep edeceklerdir. Şu an için piyasada hareket yaratacak bir beklenti yok. ABD ziyareti önemli ancak oradan da olumsuz bir beklenti yok. Dolayısıyla dolar/TL’de ciddi bir ralli olmasını beklemiyorum, 5.65’lere doğru bir sarkma olabilir” dedi.
IMF: TÜRKİYE 2019’DA %0.2 BÜYÜR
Uluslararası Para Fonu (IMF) yayınladığı Avrupa’ya ilişkin bölgesel ekonomik görünüm raporunda, Türkiye’de ekonomideki önceki sorunların iyileşme göstermesiyle, ekonomik büyümenin 2019’da %0.2, 2020’de ise %3 olacağını öngördü.IMF 2019 için büyüme tahminini %2.5 daralmadan %0.2 büyümeye revize ederken, Türkiye’nin büyüme hızına yönelik yapılan tahmin revizyonunun yılın ilk yarısında beklenenden daha iyi sonuçlar alınmasından kaynaklandığını belirtti.Raporda “TL’yi destekleyen daha iyi piyasa koşullarından dolayı Türkiye’nin 2019 enflasyon tahmini 1.8 puan aşağı revize edildi; ancak orta vadede enflasyon görünümü oldukça belirsiz, TCMB’nin para politikasının kredibilitesini güçlendirmesi ve enflasyon beklentilerini düşürmesi gerek. Türkiye’de para politikası kredibilitesini güçlendirmek ve enflasyonist baskıları azaltmak için sıkı para politikası uygulanması gerek. Türkiye’de negatif baz etkisi ile enflasyon hızla geriledi ancak hâlâ hedefin üzerinde bulunuyor” denildi. (REUTERS)
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
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