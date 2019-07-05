Dolar/TL ne kadar oldu? (05.07.2019)

PİYASALAR S-400 konusundaki gelişmeler ve ABD ile ilişkilerin yanı sıra Fed’den faiz indirim beklentileri nedeniyle küresel bazda zayıflayan doların seyrini de izliyor.

Dolar/TL saat 07.30 itibarıyla 5.6130/5.6150'den işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bankacılar dolar/TL’nin 5.50’ye doğru düşüşünü sürdürmesi halinde bireysellerin döviz talep edip etmeyeceklerinin de önemli olacağını belirtiyorlar.

Bireyseller döviz birikimini bu yıl 25.6 milyar dolar artırdıktan sonra sınırlı bir döviz satışı yaptılar.

ABD ile ilişkiler ve S-400 konusu da gündemde kalmaya devam ediyor.

ABD Almanya başta olmak üzere küresel faizlerin sert düşmesi gelişmekte olan piyasalara yönelik olumlu bir havayı beraberinde getiriyor. Küresel risk iştahındaki artış benzer ülkelerden daha çok satış baskısı altında kalan ve yüksek faiz sunan Türkiye’ye yönelik ise iştahın daha da kuvvetlenmesine neden oluyor.

Ancak Temmuz ayı Rusya’dan alınan S-400 sistemin teslim edilecek olması ve ABD’den gelebilecek olası yaptırımlar nedeniyle TL varlıklar açısından kritik bir ay olarak öne çıkıyor.

REUTERS