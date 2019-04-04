Dolar/TL ne kadar oldu? (04.04.2019)

YEREL seçimin resmi olmayan sonuçları AKP’nin Türkiye genelinde yüzde 44.32 oy almasına karşın Ankara ve İstanbul’un da içinde yer aldığı bazı kritik büyükşehirleri kaybettiğine işaret ediyor. Dolar/TL saat 09.08 itibari ile 5.6581/5.6605 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Bankacılar henüz resmi sonuçların açıklanmadığı İstanbul’da yeniden oy sayımına yönelik adaylar ve/veya partilerden gelen açıklamaların piyasalarda “anlamlandırılamadığını” bunun da TL’de negatif ayrışmayı beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor. Basında yer alan haberlere göre İstanbul’da 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede ise tüm oylar yeniden sayılıyor.

REFORM GÜNDEMİ VE OLASI KABİNE REVİZYONU İZLENİYOR

Reuters’da hafta başında yer alan bir analiz habere göre parti kaynakları yerel seçim sonuçlarının kabine ve parti genel merkezinde değişiklikleri gündeme getirebileceğini belirtti. Seçimlerin ardından yatırımcılar oy oranlarını ve siyasilerin açıklamalarını baz alarak bir erken seçim öngörmüyor ancak önümüzdeki dönem uygulanacak ekonomik politikaları ve ekonomi yönetimine ilişkin olası değişiklikler yakından izleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim gecesi Ankara’daki konuşmasında önümüzdeki 4.5 yıl seçim olmayacağına dikkat çekmiş ve yapısal reformlarla daha sağlam bir ekonomik mimariyi oluşturacaklarını söylemişti. Erdoğan aynı konuşmada “… bakanlıklarımızda ve kurumlarımızda her türlü gerekli adımları da atacağız” diyerek, reform ve kabine revizyonu beklentilerini artırırken erken seçim beklentilerini azaltmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın seçimlerin öncesinde yaptığı “8 Nisan haftasında ekonomide atılacak adımları açıklayacağız… Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız” ifadesinin ardından piyasalar yol haritasını beklemeye de başladı. Piyasada açıklanacak yol haritasında makro politikalar, bankacılık ve finansın yanı sıra eğitim yargı gibi konulara vurgu yapılıp yapılmayacağı yakından takip ediliyor.

ABD İLE İLİŞKİLER VE DOLARİZASYON

Öte yandan TL’de F-35’lere ilişkin gelişme ve haberlerin ABD-Türkiye ilişkilerinin daha kötüye gidebileceği endişelerini tetiklemesi yön belirleyici olmaya devam ediyor. Ankara’nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın almasına karşı çıkan ABD, F-35 savaş uçağında kullanılan ekipmanların Türkiye’ye tedariğini durdurarak, uçağın Türkiye’ye teslimatını durduracağına yönelik şu ana kadarki ilk somut adımını attı. Türkiye ise S-400’ün “nihayetlendirilmiş bir anlaşma” olduğunu belirtirken sürecin iki ülke ilişkilerine etkisi yakından takip ediliyor. Bireylerin yaklaşık altı aydır aralıksız dövizde alım tarafında olması döviz mevduatları rekor seviyelere yükseltirken; bu durum, TL’nin değer kazancını sınırlayan ana nedenlerden biri olarak görülüyor. Bu hafta ilk kez lokallerin alım tarafında olmaması ise önemli bir gelişme olarak yorumlanıyor ve bu trendin önümüzdeki dönem nasıl şekilleneceği yakından takip ediliyor. Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta bu yılın en yükseği olan yüzde 19.28 seviyesindeydi. Dün ise spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 17.83 bugün yüzde 17.60 oldu. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü yüzde 23.14 ile yılın en yükseğine gelmişti. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 22.12 seviyesindeydi.