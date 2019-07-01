Dolar/TL ne kadar oldu? (01.07.2019)

İSTANBUL seçiminin geride kalmasının ardından piyasaların dikkati tekrar ABD-Türkiye ilişkilerinin seyrine odaklandı. Bu bağlamda ABD’nin karşı çıktığı ve Türkiye’ye yaptırım uygulamasına yol açacak olan Rus yapımı S-400 füzelerinin teslim süreci takip ediliyor.

Dolar/TL saat 07.02 itibarıyla 5.7383/5.7416'dan işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

G20 zirvesi kapsamında Cumartesi günü yapılacak Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi piyasanın gelişmeleri her iki yönde de fiyatlama ve yeni pozisyon alma isteği oldukça azalmıştı.

S-400’lerin Temmuz’da Türkiye’ye geleceğinin net bir şekilde dile getirilmesinin ardından, bankacılar Erdoğan-Trump görüşmesinden konunun nasıl çözüleceğine ilişkin gelecek sinyallerin piyasada yönü belirleyeceğini belirtiyor. Türkiye’nin S-400’ler nedeniyle ABD’de oluşan kaygıları giderecek bir adım atması veya olası yaptırımların hafif veya gecikmeli uygulanmasının piyasaya olumlu yansıyacağı belirtiliyor.

Öte yandan Trump’ın Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret etme ihtimali de bulunuyor.

REUTERS