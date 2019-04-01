Dolar/TL ne kadar oldu? (01.04.2019)

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın 4.5 yıllık seçimsiz bir süreçte ekonomiye odaklanılacağı açıklaması piyasalar için olumlu görülürken, dolar/TL bu sabah 5.56 civarında dalgalı bir seyir izliyor. Ancak belirsizlik ve devam eden lokal talebi nedeniyle kurda genel eğilimin yukarı yönlü olabileceği belirtiliyor. Dolar/TL saat 11.17’de 5.6757/ 5.6886’dan işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Analistler seçimin arkada kalmasının ardından önümüzdeki seçimsiz süreçte hükümetin yapısal reformlara ağırlık vermesinin önemine dikkat çekerken, İstanbul belirsizliği sürdükçe hükümetin ekonomiye yönelmesinin de zor olacağı görüşünde. Yerel seçimde resmi olmayan sonuçlara göre Ankara ve İzmir’de Millet İttifakı adayları kazanırken, her iki adayın da kazandığını söylediği ve resmi verilerin olmadığı İstanbul’da ise belirsizlik sürüyor. Önümüzdeki beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için yaklaşık 57 milyon seçmenin oy kullandığı yerel seçimde Türkiye genelinde sandıkların yüzde 99.1’i açıldı. İstanbul’da önce Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ardından ise Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu seçimi kendisinin kazandığını açıkladı. İmamoğlu’nun açıklamasının ardından ilk önce kazandığını açıklayan Yıldırım yeni bir açıklama yapmadı. TV’lerde yer alan haberlere göre, Anadolu Ajansı seçim sonuçlarını açıkladığı ekrana saat 23.20’den itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na dair verileri girmedi.

“BEKLENTİ YAPISAL REFORMLARA AĞIRLIK VERİLMELİ”

İstanbul belirsizliğinin sürmesinin piyasalarda ön planda kalıp diğer gelişmeleri gölgeleyebileceğini, bu durumun da piyasalar için belirsizliği artırıcı bir durum olduğunu söyleyen bir bankacı, “Bundan sonra beklenti seçim sürecinin arkada kalması, 4-4.5 yıllık seçimsiz bir süreç ve ihtiyaç duyulan yapısal reformlara ağırlık verilmesi. Ancak seçim konusunu arkada bırakamadığımız ölçüde Erdoğan’ın söylediği reform süreci, ekonomiye yönelme de gündemde arka planda kalabilir. Bunun gecikmesi de piyasalar açısından baskıyı artıracaktır” dedi. Belirsizlik devam ettiği sürece dolar/TL’de 5.50-5.70 bandında hareketin devam edeceğini söyleyen aynı bankacı, “Kurda biraz daha yukarı eğilim olduğunu söyleyebiliriz. Bandın altına yaklaştıkça ise yerli talebi artacaktır” dedi. Albayrak’ın NTV’de yaptığı açıklamalarda 8 Nisan’da bir ekonomik çerçeve açıklayacağını duyurduğunu söyleyen aynı bankacı, “Bu çerçeve ile daha ziyade teşvik bazlı bir program açıklanacağı izlenimi var ama ihtiyacımız olan yapısal dönüşüm içeren, istihdamı teşvik edecek, ithal ikamesini artıracak politikalar, hukuk anlamında da yabancı yatırımcının hakkını gözeten düzenlemeler. İnşaat, beyaz eşya gibi tüketime dönük sektörlere yönelik teşvikler gelirse tabii ki beklentiler gerçekleşmez” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak seçimlerden sonra reform dönemine, ekonomi alanında da dengelenme sürecinin pozitif meyvelerinin alınacağı bir döneme girileceğini belirterek, “8 Nisan haftasına yetiştirebilirsek genel bir çerçeveyi aslında o hafta açıklamayı düşünüyoruz” demişti.

“SEÇİM GERİDE KALDI RAHATLIĞI HENÜZ YOK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bundan sonra 4.5 yıl seçim olmayacağı ve bu sürecin reformlar için kullanılacağı söylemi olumlu olsa da İstanbul’un sonuçlarının önemine dikkat çeken başka bir bankacı, “Zira büyük illerin kaybedilmesi halinde reformlara odaklanmak yerine popülist yaklaşımlar tercih edilebilir. İstanbul belirsizliği piyasalarda gerilimi devam ettirir, çözülmeden ekonomik reformların gündeme gelmesi çok olası değil. Piyasalarda seçim geride kaldı rahatlığı henüz yok, kurda baskının devam etmesini bekleriz” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin Ankara’da AKP Genel Merkezi’nde yaptığı “balkon konuşmasında” önümüzdeki 4.5 yılda herhangi bir seçim olmayacağını belirterek, bu dönemi reform için kullanacaklarını söyledi. Erdoğan yapısal reformlarla daha sağlam bir ekonomik mimariyi inşa edeceklerini, serbest piyasa ekonomi kurallarından taviz vermeden hedefleri doğrultusunda oluşturdukları güçlü ekonomi programını dikkatle hayata geçireceklerini belirtti.

“AÇIKLAMALAR 4.5 YIL SEÇİM OLMAYACAĞI YÖNÜNDE”

Ata Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, İstanbul ile ilgili net bir açıklama gelmesi durumunda piyasaların daha net olacağını belirterek “Piyasalar da buna göre yönüne bakacaktır. Ancak şu anda seçimin sonucunda yapılan açıklamalar 4.5 yıl seçim olmayacağı yönünde. Bunu da piyasalar olumlu algılayacaktır” dedi. Demirtaş, bugün açılışta piyasaların temkinli olabileceğini belirterek, İstanbul’un netlik kazanmasının yön açısından önemli olacağını söyledi. Geçen hafta piyasadaki dalgalanmalardan BIST-100 de etkilenmiş ve sert satış baskısı altında kalmıştı. BIST-100 geçen haftanın tamamında yüzde 6 düşerken Cuma günü ise yüzde 1.81 artışla 93,784 puandan kapanmıştı. Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta bu yılın en yükseği olan yüzde 19.28, valörde son işlemde yüzde 17.92 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü yüzde 23.14 ile yılın en yükseğine geldikten sonra valörde son işlemde yüzde 21.19 seviyesindeydi.

BORSA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,13 değer kazancıyla 93.908,43 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 124,25 puan ve yüzde 0,13 artışla 93.908,43 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,32 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,86 ile metal eşya, makine oldu.