Dolar/TL kazançlarını geri verdi

Merkez Bankası'nın adımları sonrası cuma günkü yükselişini tersine çeviren kur yeni güne 5.58 civarında başladı, ardından sert düşüşle 5.50'ye kadar geriledi.

Dolar/TL kazançlarını geri verdi
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MERKEZ Bankası cuma günü 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süre ara verileceğini açıkladı. Dün Döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı. TCMB bir diğer adım atarak TL karşılığı döviz depo piyasasında ihale açmadı. Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül Bloomberg HT'ye Merkez Bankası'nın aldığı önlemlerle piyasaları rahatlatmaya çalıştığını belirtti. Şengül TL tarafında daha 'sıkı' ve döviz likiditesini de artırmaya çalışan bir Merkez Bankası olduğunu söyledi. Dün yüzde 3'e yakın düşüşle 5.57'lere gerileyen Dolar/TL yeni güne de bu seviyelerde başladı, euro/TL yüzde 0.4 artışla 6.32'de seyrediyor. Sepet kur 5.95'te.

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