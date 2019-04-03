Dolar/TL düşüşte, gözler enflasyon verisinde

Dolar/TL kuru haftanın 3. işlem gününe düşüşle başladı, gözler Mart ayı enflasyon verisinde.

Dolar/TL düşüşte, gözler enflasyon verisinde
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YEREL seçimlerin ardından dalgalanmayı sürdüren kur, dün güne 5.57 civarında başlamış, akşam saatlerinde 5.68'e kadar yükselmişti. Dolar/TL yeni güne ise düşüşle başladı. Kur sabah saatlerinde 5.58-5.59'da, euro 6.28'de, sepet kur ise 5.92'de seyrediyor. Borsa İstanbul 100 Endeksi dün günü yüzde 0.60 değer kaybıyla 93.533.12 puandan tamamladı.Yurt içinde bugün Mart ayı enflasyon verisi kurun hareketi açısından önemli olacak. Bloomberg HT'nin anketine katılan 20 kurumun medyan beklentisi TÜFE'nin aylık yüzde 0.94; yıllık bazda ise yüzde 19.61 olması yönünde. Akşam saatlerinde ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı izlenecek. Dün sabah ABD ile F35'e dair gelişmeler Türk Lirası üzerinde baskıya neden olmuştu.

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