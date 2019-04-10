Dolar/TL düşüşe geçti, Albayrak'ın açıklamaları bekleniyor

DÜN 5.70'in üzerini test eden ve günü 5.69 civarında tamamlayan Dolar/TL yeni güne yatay seyirle başladı. Kur bu sabaha 5.69 civarında başlayıp 5.67'ye gerilerken, euro 6.41'den 6.40'a indi, sepet kur 6.05'te seyrediyor. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede, seçim belirsizliğinin ciddi bir risk olduğunu ve daha önce fiyatlanmadığını belirtti. Deriner, "İstanbul'da tekrar seçimden bahsediliyor. Her saniyesi piyasaları etkileyecek gelişmelerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Seçim hala net değilken riskler ciddi biçimde duruyor ve olumlu havayı yakalamakta zorlanacağız gibi duruyor" diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün yeni reform paketi yol haritasını açıklayacak. Deriner, piyasaların yapısal reform istediğini söyleyerek "Beklentiler büyük, piyasaya güven verecek uzun vadeli bir program olursa ve bunu kademeli olarak uygularsak olumlu olur" yorumunu yaptı.