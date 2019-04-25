Dolar/TL 5.90'a yükseldi, gözler Merkez Bankası'nda

KUR yeni günde de yükselişini sürdürüyor, radarda Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Dolar/TL kuru yeni güne 5.89 civarında başlarken, ilerleyen saatlerde 5.90'a yükseldi. Euro 6.59'da, sepet kur 6.23'te seyrediyor. Merkez Bankası bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler, kurda yaşanan son hareketlilik düşünüldüğünde, bankanın önümüzdeki dönemde yapılabilecek bir faiz indirimine ilişkin sinyal vermesini olası görmüyor. TL'nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 10'u bulmuş durumda. Bankacılar mevcut riskler devam ettikçe TL'de kaybın önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyor.