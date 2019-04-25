Dolar/TL 5.90'a yükseldi, gözler Merkez Bankası'nda

Dün 5.88'i aşarak ekim ayından beri en yüksek gün içi seviyeyi gören dolar, 5.90'a yükseldi. Piyasalarda bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek.

Dolar/TL 5.90'a yükseldi, gözler Merkez Bankası'nda
banner404

KUR yeni günde de yükselişini sürdürüyor, radarda Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Dolar/TL kuru yeni güne 5.89 civarında başlarken, ilerleyen saatlerde 5.90'a yükseldi. Euro 6.59'da, sepet kur 6.23'te seyrediyor. Merkez Bankası bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler, kurda yaşanan son hareketlilik düşünüldüğünde, bankanın önümüzdeki dönemde yapılabilecek bir faiz indirimine ilişkin sinyal vermesini olası görmüyor. TL'nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 10'u bulmuş durumda. Bankacılar mevcut riskler devam ettikçe TL'de kaybın önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya'nın muz lifi standına yoğun ilgi
Alanya'nın muz lifi standına yoğun ilgi
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472