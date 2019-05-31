Dolar/TL 5,84'e Euro/TL 6,51'e geriledi

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın S-400 teslimatını Temmuz’dan Haziran’a çektiklerini açıklaması ve sonrasında ABD’den gelen negatif açıklamalarla yükselişe geçen kur, Milli Savunma Bakanı Akar’ın teslimatların Haziran’a yetişemeyeceğini açıklaması ve hemen ardından ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Japonya’da bu konuya dair yüz yüze görüşme kararı almalarıyla düşüşe geçti. ABD ile S-400 konusunda anlaşma beklentileri ile bu hafta lira, dolar karşısında en çok değer kazanan gelişen ülke parası oldu ve kur son saatte 5,84’e gerileyerek 24 Nisan sonrası en düşük seviyeyi gördü.EUR/TRY de 6,51'e geriledi. S-400 konusunda iki ülke liderlerinin görüşmesi beklenirken ülke yetkililerinden ise farklı açıklamalar geliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin S-400 savunma sistemini alması durumunda çok ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağını açıkladı.Piyasalarda S-400 teslimatının ertelenebileceği haberlerine Türkiye Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy’dan açıklama geldi. Aksoy, ‘’ Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye’nin ABD’nin talebi üzerine S400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rusya’dan S400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Diğer taraftan, ABD’nin S400 sisteminin NATO’nun birlikte çalışabilirliğine ve F35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır. ’’ açıklamasında bulundu.