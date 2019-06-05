Dolar/TL 5.80'in altına geriledi

Londra merkezli işlemlerin hakim olduğu dolar/TL'de 5.75 seviyeleri test edildi.

Dolar/TL 5.80'in altına geriledi
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BAYRAM tatili sebebiyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günde dolarda değer kaybı etkili oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisinin yeniden konuşulmaya başlanması, aşağı yönlü harekette etkili. Fed Başkanı Jerome Powell Salı günkü konuşmasında Fed'in düşük enflasyondan dolayı endişeli olduğunun sinyalini verdi.Enflasyon ile ilgili değerlendirmede bulunan Powell, enflasyonun gelecek aylarda aşağı yönlü sürpriz yapmayı sürdürmesi durumunda merkez bankasının bu duruma yanıt vereceğini söyledi. Dünya gazetesinin aktardığına göre, çekirdek enflasyon Fed'in yüzde 2'lik hedefinin bir miktar altında seyrediyor. Doların ana para birimlerine karşı değerini gösteren Dolar endeksi 96 bin 995'e gerilerken, dolar/TL 5.75 seviyelerine kadar geriledi.

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