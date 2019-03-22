Dolar/TL 5.60'ın üzerini gördü

DÜN 5.43 — 5.46 bandında dalgalanan, günü de 5.46'da tamamlayan Dolar/TL yeni güne 5.46'da başladı, ardından yüzde 2'nin üzerinde yükselerek 5.6011'e kadar çıktı. Euro da yüzde 1'i aşan artışla 6.22'den 6.33'e, sepet kur yüzde 1.5 artışla 5.84'ten 5.95'e yükseldi. Borsa İstanbul'da da düşüş yüzde 2'yi aştı. Bankacılık endeksi yüzde 4.1 ile aralıktan beri en büyük düşüşü kaydetti. Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verileceğini bildirmesinin ardından kur 5.55'e çekildi.