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Doların ateşi kömürü de yaktı

Manisa’da madenlerden kömür almakta sıkıntı yaşanması ve sosyal yardımlaşma kurumlarının yaptığı alımlar, kömür fiyatlarını artırdı. Çoğunlukla Güney Afrika’dan ithal edilen kömürlerin ton fiyatı doların yükselmesi ile birlikte 770 liraya çıktı

Doların ateşi kömürü de yaktı

Manisa’da madenlerden kömür almakta sıkıntı yaşanması ve sosyal yardımlaşma kurumlarının yaptığı alımlar, kömür fiyatlarını artırdı. Çoğunlukla Güney Afrika’dan ithal edilen kömürlerin ton fiyatı doların yükselmesi ile birlikte 770 liraya çıktı

11 Kasım 2017 Cumartesi 21:07
Doların ateşi kömürü de yaktı
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KIŞ aylarının gelmesiyle birlikte kömür almak isteyen vatandaşların cebini kömür fiyatları yaktı. Manisa’da 2014 yılında yaşanan Soma maden faciasının ardından kömürde sıkıntı yaşanırken, kömürcüler de Güney Afrika’dan gelen ithal kömürlere yöneldi. Ancak yurtdışından gelen ithal kömürlerde de doların yükselmesi ile birlikte fiyat artışı oldu. Dolardaki artışlardan etkilenen kömürün zamlandıktan sonra ’siyah altın’ olduğunu söyleyen satıcılar, fiyatların, beklenen ikinci zam dalgasıyla daha da artacağını savundu.

Manisa’da Turgut Özal Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kömürcüler Sitesi esnafı da artan fiyatların kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Kömürcüler Sitesi Başkanı Hamza Erese, 2015’te Soma kömürünün tonunun 480, Güney Afrika’dan gelen ithal kömürün tonunun da 550 liradan satıldığını belirterek, fiyatların giderek arttığını vurguladı.

Bir ay öncesine kadar Soma kömürünün tonunun 590 liradan satıldığını, ancak fiyatın 640 liraya çıktığını kaydeden Erese, "İthal kömür dolarla geliyor, dolar yükselince fiyatlar da artıyor. Soma’dan çıkan kömürler de Sosyal Yardımlaşma Kurumlarına veriliyor. Kömür olmayınca fahiş fiyatlara çıkarıyorlar. Artık fiyat söylemeye utanıyoruz. En çok Güney Afrika’dan kömür geliyor. Fındık kömür bulamıyoruz. Dolar arttıkça bu yükseliş devam eder. Soma kömürünün tonu 640, Güney Afrika’dan gelen fındık kömürün tonu da 750 liraydı, ancak dün itibariyle 770 lira oldu" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ManisaDolarKömürGüney Afrika
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