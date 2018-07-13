Dolarda yüksek seyir devam ediyor! İşte son rakamlar

İSTANBUL Kapalıçarşı'da 4,8220 liradan alınan dolar, 4,8240 liradan satılıyor. 5,6260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6280 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,8500 lira, avronun satış fiyatı ise 5,6710 lira olmuştu.

"BAKAN ALBAYRAK'IN AÇIKLAMALARI TÜM ELEŞTİRİLERE CEVAP VERİYOR"

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Piyasalara verilen mesajlara bakarsak Bakan Albayrak'ın açıklamaları Türkiye'nin ekonomisine yönelik tüm eleştirilere cevap veriyor. Bu açıdan çok değerli ki kurdaki 4.85'lerden 4.78'lere düşüş tepkisi de bunu teyit ediyor. Ancak bu bir süreç ve söylemlerin yanında piyasalar uygulamaları da bir süre görmek isteyecektir. Bu süreçte dalgalanma sürebilir" dedi.

FITCH'İN DEĞERLENDİRMESİ BEKLENİYOR

Piyasa bu akşam Fitch'ten gelmesi muhtemel olan değerlendirmeleri bekleyecek. Türkiye'nin görünümünün değiştirip değiştirilmeyeceği izlenecek. Piyasa kapanışı sonrası gelecek karar öncesinde ise dalgalı seyrin sürmesi bekleniyor.