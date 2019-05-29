Dolarda son durum ne? İşte güncel rakamlar

Dolar kuru dün gelişmekte olan ülke piyasalarından pozitif ayrışırken S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceğini ancak önümüzdeki aylarda teslimatın gerçekleştirileceğini söyledikten sonra dolar/TL 6 liranın altını test etti. 29 Mayıs sabahı dolar/TL 6.04'te

Dolarda son durum ne? İşte güncel rakamlar
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DOLAR/TL ve diğer Türk Lirası varlıklar dün S-400 konusunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mesajıyla pozitif bir gün geçirdi. Dolar bir süre sonra ilk kez 6 liranın altını görürken, Borsa İstanbul'daki satıcılı seyir terse döndü, endeks yüzde 2 üzerinde arttı. Endeksteki artışta SPK'nın BES fonlarında hisse senedi yatırımına ilişkin yüzde 10'luk katkı payı zorunluluğu da etkili oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Habertürk TV'de yaptığı açıklamada S-400 teslimatının Haziran ayına yetişmeme ihtimaline yönelik bir açıklama yapmıştı. Akar, Rus hava savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceğini ancak önümüzdeki aylarda teslimatın gerçekleştirileceğini söyledi.

Dolar/TL haberin ardından dün 6.08'lerden 5.99'lara indi ancak piyasaların aldığı mesaj teslimat sürecinin gecikse de başladığı yönelik açıklamalar ve yurtiçi yerleşik 6 TL altındaki alım iştahıyla kalıcı olamadı. Dolar günü 6.0317'den kapandı.

29 Mayıs sabahı dolar/TL hafif yukarı yönlü başladı ve 6.0425 seviyesinde. Piyasalarda cuma günkü büyüme verisi bekleniyor

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