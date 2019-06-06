Dolarda şaşırtan hareketler: Tekrar 5.78’in üzerine çıktı

Türk Lirası, bayram tatilinin başından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 1.5’a yakın değer kazanırken; son iki günde yaşanan oynaklık kafalarda soru işareti oluşturdu. Türkiye’de piyasalar kapalı olduğu için oynaklıkta kuru içeriden etkileyen faktörlerin ağırlığı neredeyse yok, küresel cephede ise Dünya Bankası’nın dün yayınladığı raporda, ocak ayındaki açıklamasında yüzde 2,9 olarak öngördüğü küresel büyümenin 2019 yılında, yüzde 2,6’ya gerileyeceğini belirtmesi global resesyon beklentisini artırdı. Yine çarşamba günü açıklanan JP Morgan-Markit global imalat sanayi PMI’ı da 49.8 manşet değerle Ekim 2012’den bu yana ilk kez daralma bölgesine girdi.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret gerilimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika’ya uyguladığı yeni vergiler ve yaşanan bu gerilimlerin küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı beklentisi yatırımcının risk iştahını zayıflattı. Yatırımcılar hisse piyasalarından, güvenli liman olarak gördükleri alanlara yöneliyor.

Güney Afrika Randı-Türk Lirası cephesinde neler oluyor?

ABD Doları’nın küreselde yumuşamasıyla birlikte dolar/TL çarşamba günü 5.66’ya kadar gerilemişti, ekonomistler kurdaki hareketliliğin uluslararası taraftan kaynaklandığını ifade ederken; uluslarası alanda iki tane gelişmekte olan para birimi (Güney Afrika Randı-Türk Lirası) arasında pair trade yaşandığına dikkat çekti.

Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi, ekonomist Mert Yılmaz, dün YouTube hesabında yayınladığı videoda yaptığı yorumda “Güney Afrika ZAR’ında short, TL tarafında long; zar sat, TL al gibi bir işlem başlamış gözüküyor" derken; ekonomist İbrahim M. Turhan da bugün Twitter hesabında kurlar arasındaki ikili trade’e dair şunları söyledi:

“Son bir yıllık ve son iki yıllık kur gelişimine bakıldığında TRY’nin de ZAR’ın da USD karşısında değer kaybettiği ancak USDTRY’deki artışın her iki dönemde de daha fazla olduğu görülüyor. Bu durumda TL kısa pozisyonla (borçlanarak-açık pozisyonla) ZAR almak kârlı bir ticaret oldu.

“Her iki ülkenin de benzer/özdeş risk profili taşıdığı dikkate alındığında bu ticarette ciddi pozisyon alınması normal. Şöyle anlatayım; short TRY-long ZAR pozisyon alanlar mavi çizgi ile siyah çizgi arasındaki alan kadar para kazanabilirdi. Şimdi bu pozisyonlar kapanıyor.”

T24 yazarı Barış Soydan da, dolar/TL son iki günde yaşanan oynaklığa Twitter hesabında dikkat çekerek şu soruları yöneltti:

Uzmanlar, dolar/TL'deki gidişatı belirleyecek ana etkenlerden birinin yarın piyasaların açılması olacağına dikkat çekiyor ve piyasaların açılmasının ardından Türkiye'deki bireysel ve kurumsal yatırımcıların dolar pozisyonunun gidişatı etkileyeceği yorumu yapılıyor.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,57 artışla 5,7630'dan alıcı bulurken, aynı dakikalarda Euro/TL yüzde yüzde 0,86 artışla 6,4835'den, sterlin/TL de yüzde 0,52 primle 7,3060 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,18 artışla 1,1240 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksi ise yüzde 0,10 azalışla 97,21 seviyesinde bulunuyor.