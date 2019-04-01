Dolarda “İstanbul” hareketi

TÜRKİYE bir seçimi daha geride bıraktı. Piyasaların da yakından izlediği yerel seçimde resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP kazandı.Seçimin ardından ilk işlem gününde dolar/TL dalgalı bir seyir izledi. Güne 5.62 seviyesinde başlayan kur saat 10.15 civarında 5.68 seviyesine kadar yükseldi. Kur saat 11.00 civarında ise 5.70’i test etti.

İSTANBUL AÇIKLAMASI ETKİLEDİ

Ata Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş Sadi Güven açıklama yapmadan önce Reuters’e verdiği demeçte, İstanbul ile ilgili net bir açıklama gelmesi durumunda piyasaların daha net olacağını belirterek “Piyasalar da buna göre yönüne bakacaktır. Ancak şu anda seçimin sonucunda yapılan açıklamalar 4.5 yıl seçim olmayacağı yönünde. Bunu da piyasalar olumlu algılayacaktır” ifadelerini kullanıştı.

AÇIKLAMA GELDİ DOLAR GERİLEDİ

YSK Başkanı Sadi Güven’in sabah saatlerinde canlı yayına bağlanarak İstanbul’da CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçimi önde götürdüğünü açıklamasının ardından dolarda sert düşüş gözlendi. Önce 5.70’i test eden kur, Güven’in söylemlerinin ardından geri çekilerek 5.52 seviyelerine kadar düştü.