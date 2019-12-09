Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Son 1,5 ayın en yüksek seviyesinde

GEÇEN hafta 5,73-5,77 bandında hareket eden dolar, geçen haftanın son işlem gününde (Cuma) uluslararası piyasalarda talebin artmasıyla 5,7898'e kadar yükseldi. Cuma gününü 5,77'den tamamlayan kur, yeni haftada ise yükselişini sürdürdü. Güne 5,78 seviyesinde başlayan dolar, 5,8073 seviyesine kadar yükseldi. Böylece dolar kuru son 1,5 ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu. Dolar, 23 Ekim'de 5,8119 seviyesini görmüştü.

EURO VE STERLİNDE YÜKSELİŞTE

Dolar kurunda yükseliş devam ederken euro ve sterlinde de benzer durumlar yaşanıyor. Güne 6,39'dan başlayan euro, gün içerisinde en yükselişe geçti. Euro şu sıralar 6,42'den işlem görüyor. Güne 7,60'dan başlayan sterlin ise şu sıralar 7,64'ten alıcı buluyor.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞTE

Geçen haftayı 271 liradan tamamlayan gram altın da yeni haftada yönünü yukarı çevirdi. Güne 272 liradan başlayan gram altın şu sıralar 273 liradan işlem görüyor.

DOLARDA 5,80 DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,80'in direnç olarak izleneceğini dile getirdi.