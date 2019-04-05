Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

DOLAR/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,60 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün dalgalı seyirle 5,66'yı gören dolar/TL, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un gelişmekte olan ülkelerle ilgili analistlerle gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye'de borç çevirme konusunda kısa vadede önemli bir risk görülmediğinin kaydedilmesi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Türkiye'de sorunlu krediler alanındaki çalışmalarını derinleştireceği açıklamasının ardından 5,55'e kadar geriledi. Dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kaybıyla 5,59'dan tamamladı. Dolar/TL bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 5,60'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 6,29'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,33'den alıcı buluyor.

DOLARDA 5,67 DİRENÇ, 5,50 DESTEK KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde Mart ayı Hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ABD'de açıklanacak Mart ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,67'nin direnç konumuna geldiğini söyleyen analistler, 5,50'nin destek olarak izleneceğini dile getirdi.