Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

DÜN 5,7486 ile yaklaşık son bir ayın en yüksek seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 değer kazancıyla 5,73'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 5,71 seviyesinde alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6,34'ten, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,94 seviyesinden işlem görüyor.

'DOLARDA 5,7450 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD 2. el konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7450'nin direnç, 5,6950'nin destek konumunda bulunacağını kaydetti.