Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

GEÇEN hafta dalgalı bir seyir izleyen ve 5,44 - 5,70 aralığında işlem gören dolar/TL, Cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 değer kazancıyla 5,64'ten tamamladı. Dolar/TL bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla 5,63'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,25 artışla 6,32'den, sterlin/TL yüzde 0,16 değer kazancıyla 7,35'den alıcı buluyor.

'5,67 DİRENÇ, 5,55 DESTEK KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'nin fabrika siparişlerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,67'nin direnç, 5,55'in destek konumunda takip edileceğini dile getirdi.