Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Dün günü 5,75'ten tamamlayan Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 5,74'den işlem görüyor.
DÜN NATO Liderler Toplantısı ve Suriye konulu Dörtlü Zirve'den gelen açıklamalar jeopolitik risk algısının hafiflemesine neden olurken, buna bağlı olarak 5,73 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 5,75'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne düşüş başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 5,74'ten alıcı buluyor.
'DOLARDA 5,7820 DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR'
Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak 2020 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nda gelecek yılın para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirterek, veri gündeminde ise Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de özel sektör istihdam verisinin öne çıktığını dile getirdi.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,7820'nin direnç olarak izleneceğini kaydetti.
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