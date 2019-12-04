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Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,75'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 6,37'den, sterlin ise 7,47'den alıcı buluyor.

EKONOMİ 04.12.2019, 11:09
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
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DÜN 5,73-5,76 bandındaki dalgalı hareketini sürdüren dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kazancıyla 5,7530'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5,7510'dan alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,3730'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 7,4740'tan satılıyor.

PİYASALAR ABD'DEKİ GELİŞMELERE ODAKLANDI

Analistler, ABD'de devam eden azil sürecinin yanı sıra, Çin ile yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin artan endişeler ve İngiltere'de gerçekleştirilen NATO Liderler Toplantısı'nda başta ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kafa karıştıran açıklamaları sonrası küresel risk iştahının azaldığını bildirdi. ABD'de, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasında, hazırlanan raporu oy çokluğu ile onayladı. Söz konusu rapor Adalet Komitesi'ne gönderilirken, Komitede bugün azil soruşturmasına ilişkin ilk oturumun düzenlenmesi bekleniyor. ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak. Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.

'DOLARDA 5,7820 DİRENÇ KONUMUNDA'

Öte yandan Trump'ın, dün Çin ile bir anlaşma için acele etmediklerini ve 2020'deki seçim sonrasına bırakabileceklerini söylemesinin, ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser yaklaşımın şimdilik bir kenara bırakılmasına neden olduğunu dile getiren analistler, bu nedenle gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybettiğini kaydetti. Analistler, dün İngiltere'de, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında gerçekleştirilen Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamasının daha iyimser olabileceğini kaydederek, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini dile getirdi. Yurt içinde bugün reel efektif döviz kuru verisinin açıklanacağını anımsatan analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7350'nin destek, 5,7820'nin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

#dolar #dolar/TL #euro #sterlin
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