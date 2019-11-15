Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

DÜN uluslararası piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla 5,78 sınırına kadar yükselen dolar/TL, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ve ticari ilişkiler konusundaki iyimserliğin artması ve sanayi üretimi endeksinin pozitif bölgeye geçmesiyle düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 5,7491'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde, 5,7650'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 6,35'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 7,42'den işlem görüyor.

'DOLARDA 5,79 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,73'ün altına inilmesi durumunda 5,70 seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 5,79'un direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.