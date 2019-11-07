Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

DÜN 5,74-5,77 aralığında işlem gören dolar/TL, Suriye konusunda azalan jeopolitik riskler ve ABD ile diplomatik ilişkilerdeki düzelmenin etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 5,7495'ten tamamladı. Dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in de 8 Kasım'da Türkiye'ye geleceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik." ifadelerini kullanırken, ABD Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "çok iyi bir görüşme" yaptıklarını ve 13 Kasım'da Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 5,7440 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,08 değer kaybıyla 6,36, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 7,37 seviyesinde işlem görüyor.

'DOLARDA 5,78 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin ekim ayı nakit dengesi, yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararları ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,68'in destek, 5,78'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.