Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum

DÜN 5,71 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, doların uluslararası piyasalarda değer kazanmasının etkisiyle yükselişe geçerek 5,76'yı gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 5,75'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 artışla 5,76 seviyesinden alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 6,38, sterlin/TL yüzde 0,15 artışla 7,42 seviyesinde işlem görüyor.

'DOLARDA 5,78 DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Avrupa'da hizmet sektörü PMI ve perakende satışlar verileri ile ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,68'in destek, 5,78'in direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.