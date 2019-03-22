Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 4,5 ayın en yüksek seviyesini gördü

Güne 5,46 seviyesinden başlayan dolar gün içerisinde 5,57 seviyesini görerek son 4,5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu rakam aynı zamanda 2019'un rekoru oldu. Dolar şu sıralar 5,56 seviyesinden işlem görüyor.

Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 4,5 ayın en yüksek seviyesini gördü
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DÜN 5,42 - 5,48 bandında işlem gören dolar/TL günü 5,46'dan tamamladı. Yeni güne yatay seyirle 5,46 seviyesinden başlayan kur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin Golan Tepeleri açıklamasını kınamasının ardından yönünü yukarı çevirdi. Son 4,5 ayın en yüksek seviyesi olan 5,57 seviyesini gören dolar böylece 2019'un rekorunu kırmış oldu. Dolar şu sıralar 5,56 seviyesinden işlem görürken euro ise 6,29'dan alıcı buluyor. 

1 KASIM 2018'DE 5,64'Ü GÖRMÜŞTÜ

Dolar 1 Kasım 2018'de gün içerisinde en yüksek 5,64 seviyesini gördükten sonra günü 5,51'den kapatmıştı. Bugün gün içerisinde en yüksek 5,57 seviyesini gören dolar böylece son 4,5 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

DOLARDA 5,50 DİRENÇ KONUMUNDA

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,40'ın destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda 5,35'in gündeme geleceğini kaydetti.

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